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Евросоюз выделит Молдавии €250 млн в 2023 году

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Фото: ТАСС/DUMITRU DORU
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Европейский союз в 2023 году выделит Молдавии €250 млн на поддержку европейской политики. Об этом 30 декабря сообщило представительство ЕС в республике.

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«Завершаем еще один год, полный вызовов и успехов, подтверждением намерений ЕС продолжать поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере €250 млн», — говорится в сообщении в Twitter.

В публикации также говорится, что Европейский инвестиционный банк выделит Молдавии еще €150–170 млн на энергетическую, транспортную и медицинскую инфраструктуру республики.

22 декабря бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад повлиял на закрытие шести оппозиционных СМИ в стране. Речь шла о русскоязычных телеканалах Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. В качестве причины закрытия указывалось якобы недобросовестное освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.

10 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении €250 млн финансовой помощи на обеспечение энергетической безопасности и бюджетную поддержку.

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