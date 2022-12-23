Додон обвинил Запад во влиянии на закрытие оппозиционных СМИ Молдавии

Шесть оппозиционно настроенных телеканалов были закрыты в Молдавии по решению местных властей с разрешения ее кураторов на Западе. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил бывший президент страны Игорь Додон в эфире телеканала N4.

«Шесть телеканалов были закрыты из-за того, что они критиковали власть. Более тысячи людей остались на улице из-за чьих-то амбиций. Так поступают только диктаторы. Плахотнюк тоже хотел закрыть телеканалы, но ему дали по рукам западные партнеры. А [действующей главе государства] Майе Санду и [правящей Партии действия и солидарности] ПДС они позволили. <…> Пока у власти в Молдове находится эта группировка, она не даст работать этим телеканалам», ― отметил политик.

Додон добавил, что закрытые медиа были одними из самых популярных в стране. По его мнению, теперь рекламные бюджеты от них уйдут к каналам, которые лояльны Сейду.

«[Экс-лидер Демократической партии Молдовы бизнесмен Владимир] Плахотнюк уступил Западу финансовую систему, но СМИ и юстицию не отдал. Сейчас же СМИ и юстиция отданы иностранцам, и это очень опасно», ― подчеркнул экс-президент Молдавии.

Ранее, 20 декабря, представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов в стране заблокировали трибуну городского собрания в молдавской столице Кишиневе. Собравшиеся на митинге держали плакаты с призывами против цензуры и диктатуры.

Власти Молдавии приостановили 16 декабря лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В качестве причины принятого решения указывалось якобы недобросовестно освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.

Еще в июне Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов.