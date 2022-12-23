Реклама
Прямой эфир
Мир
Несколько взрывов прогремели в газовом хранилище в Марокко
Мир
Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине
Мир
В США призвали не помогать Киеву из-за нечестности украинских властей
Мир
КНДР опровергла сообщения о якобы поставках оружия в Россию
Мир
Додон обвинил Запад во влиянии на закрытие оппозиционных СМИ Молдавии
Общество
Стало известно о тяжелой контузии супруги Дмитрия Рогозина
Армия
Дальней авиации ВКС РФ исполнилось 108 лет
Мир
Белый дом заявил о готовности Байдена к диалогу с Путиным по Украине
Мир
Парламент Шотландии разрешил гражданам юридически менять пол с 16 лет
Авто
Электроавтомобили «Москвич» могут поступить в продажу 26 декабря
Мир
Жители Тернополя добились отключения электроэнергии у соседей
Мир
СМИ узнали о подготовке Зеленским обновленного «мирного плана» из 10 пунктов

Додон обвинил Запад во влиянии на закрытие оппозиционных СМИ Молдавии

0
Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть оппозиционно настроенных телеканалов были закрыты в Молдавии по решению местных властей с разрешения ее кураторов на Западе. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил бывший президент страны Игорь Додон в эфире телеканала N4.

Вещание и союз: ЕС решил бороться со СМИ РФ в Африке и на Ближнем Востоке
Какие еще меры против России обсуждаются в рамках нового пакета

«Шесть телеканалов были закрыты из-за того, что они критиковали власть. Более тысячи людей остались на улице из-за чьих-то амбиций. Так поступают только диктаторы. Плахотнюк тоже хотел закрыть телеканалы, но ему дали по рукам западные партнеры. А [действующей главе государства] Майе Санду и [правящей Партии действия и солидарности] ПДС они позволили. <…> Пока у власти в Молдове находится эта группировка, она не даст работать этим телеканалам», ― отметил политик.

Додон добавил, что закрытые медиа были одними из самых популярных в стране. По его мнению, теперь рекламные бюджеты от них уйдут к каналам, которые лояльны Сейду.

«[Экс-лидер Демократической партии Молдовы бизнесмен Владимир] Плахотнюк уступил Западу финансовую систему, но СМИ и юстицию не отдал. Сейчас же СМИ и юстиция отданы иностранцам, и это очень опасно», ― подчеркнул экс-президент Молдавии.

Ранее, 20 декабря, представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов в стране заблокировали трибуну городского собрания в молдавской столице Кишиневе. Собравшиеся на митинге держали плакаты с призывами против цензуры и диктатуры.

Власти Молдавии приостановили 16 декабря лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В качестве причины принятого решения указывалось якобы недобросовестно освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.

Еще в июне Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022