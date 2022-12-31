Шойгу заявил о выпавших на долю РФ в 2022 году тяжелых испытаниях

В уходящем году России выпали тяжелые испытания, изменившие привычный ход времени. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащим, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Министр выразил уверенность, что «наша победа, как и Новый год, неотвратима».

Он подчеркнул, что военнослужащие геройски выполняют боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, встречая наступающий Новый год вдали от своих родных.

Министр отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки перечеркнуть историю и достижения России, отменяется и оскверняется всё российское.

«Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю вас всех за службу и верность присяге!» — сказал Шойгу.

По его словам, Новый год в сложившихся условиях становится не просто праздником, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом надежд на мирное будущее.

«Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно», — заявил глава Минобороны.

Также он выразил благодарность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям и волонтерам.

27 декабря Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России (ВС РФ). Он подчеркнул, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также на повышение их боевых возможностей.

Ранее, 22 декабря, министр проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Он проверил условия размещения и обогрева личного состава, а также пообщался на передовой с военнослужащими.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».