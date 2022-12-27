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Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководством ВС РФ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 декабря провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России (ВС РФ).

Шойгу подчеркнул, что перед Минобороны РФ поставлены задачи на ближайшее время и подведены итоги уходящего года. Министр обороны также добавил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ, а также на повышение их боевых возможностей.

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Кроме того, во время совещания Шойгу поздравил спасателей с их профессиональным праздником.

«Сегодня День спасателя. 32 года назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы поздравляем наших коллег из МЧС, поздравляем спасателей с их профессиональным праздником», — сказал министр оборонного ведомства.

21 декабря министр обороны РФ рассказал о планах ВС РФ на 2023 год: СВО продолжится до полного выполнения задач, в состав Воздушно-морского флота России будет принят атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей. Кроме того, Шойгу поручил принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М и сообщил о необходимости наращивания поставок комплексов гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон».

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о начале СВО было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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