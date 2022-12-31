На Красной площади неизвестный с канистрой и бензином попытался поджечь новогоднюю елку

На Красной площади неизвестный с канистрой и бензином попытался поджечь новогоднюю елку

2022-12-31 10:32:02

2022-12-31 10:32:02

2022-12-31 10:32:02

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