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Bloomberg сообщило о падении состояния Маска на $200 млрд

Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд
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Фото: REUTERS/Aly Song
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Состояние американского миллиардера Илона Маска упало примерно на $200 млрд — он первый человек в мире, потерявший так много денег. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 30 декабря.

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Как сообщается, в ноябре 2021 года активы предпринимателя составляли $340 млрд, но из-за резкого падения акций Tesla его состояние упало до $137 млрд.

По информации Daily Mail, Tesla ждет худший год в истории компании. Подчеркивается, что за последний год стоимость акций фирмы упала на 70%. Инвесторы остались недовольны «из-за одержимости Маска Twitter». Они считают, что Twitter отвлекает Маска от компании по производству электромобилей.

В рейтинге миллиардеров по версии агентства, Маск находится на второй строчке после президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Его состояние составляет примерно $162 млрд.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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