В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году

В Европе возможны отключения электричества до апреля 2023 года, если погода в регионе будет достаточно холодной. Таким прогнозом поделилась британская газета Financial Times в пятницу, 30 декабря.

В сообщении отмечается, что газохранилища Европы заполнены, но пополнить их весной будет достаточно проблематично, а следующая зима будет намного серьезнее.

Кроме того, ожидается, что поставки российского газа в 2023 году будут сведены к минимуму. Но сжиженный природный газ и переход Европы к углю помогут сократить риски.

В начале декабря Bloomberg сообщило, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в государствах Евросоюза.

28 ноября генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой в 2023–2024 годах ЕС ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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