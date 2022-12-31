Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи
Мир
В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году
Мир
Англия введет обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая
Мир
Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины
Общество
В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
КНДР выпустила три баллистические ракеты малой дальности
Мир
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку истребителей F-35 на $7,8 млрд
Мир
Вучич заявил об отсутствии помощи в случае эскалации конфликта в Косово
Происшествия
В Саратове из многоквартирного дома эвакуировали 45 человек из-за пожара
Мир
В Госдепе США обеспокоились сближением России и Китая на фоне спецоперации
Сюжет:

В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европе возможны отключения электричества до апреля 2023 года, если погода в регионе будет достаточно холодной. Таким прогнозом поделилась британская газета Financial Times в пятницу, 30 декабря.

Час расплаты: в Европе готовятся к веерным отключениям электричества
Чем обернулся энергетический кризис для потребителей 

В сообщении отмечается, что газохранилища Европы заполнены, но пополнить их весной будет достаточно проблематично, а следующая зима будет намного серьезнее.

Кроме того, ожидается, что поставки российского газа в 2023 году будут сведены к минимуму. Но сжиженный природный газ и переход Европы к углю помогут сократить риски.

В начале декабря Bloomberg сообщило, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в государствах Евросоюза.

28 ноября генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой в 2023–2024 годах ЕС ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022