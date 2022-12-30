Правительство предложило Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Российское правительство одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о прекращении действия договоров Совета Европы (СЕ) в отношении России. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на портале правовой информации.

Документ 29 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из текста, предложение представлено Путину для внесения в Госдуму.

Постановление разработано и представлено главе государства в соответствии с п. 4 ст. 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

12 декабря конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил о том, что требования СЕ к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня. По его словам, западные представители «говорят то, что должны сказать», понимая при этом, что реакции на их слова не будет.

15 марта стало известно, что Россия выходит из СЕ по собственной воле. Как заявил тогда депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой, ответственность за разрыв диалога с СЕ лежит на странах НАТО.

10 марта в МИД РФ сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе СЕ. Отмечалось, что «Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что выход России из СЕ предусматривает и выход из всех его механизмов.