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Названы лучшие варианты отдыха с семьей на новогодних праздниках

Эксперт Хорват рассказала, как интересно и разнообразно провести время с семьей в новогодние праздники
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Каникулы – это отличный повод провести время вместе с семьей. На новогодних каникулах многие задумываются, как лучше всего организовать отдых. О том, как интересно и разнообразно провести праздничные дни «Известиям» рассказала коуч, эксперт в сфере PR Александра Хорват в среду, 4 января.

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По ее словам, самый лучший способ провести время весело и с пользой — прогулки и игры на свежем воздухе.

«Строительство снежных крепостей, снеговиков, битвы снежками, катание на горках, лыжах, санках — всё это примеры прекрасных зимних активностей. Важно помнить о технике безопасности: при катании с горки внимательно следить за тем, чтобы не сбить других или не выехать на проезжую часть. А при игре в снежки стараться не попасть друзьям в лицо», — подчеркнула эксперт.

Другие интересные варианты организации досуга в период праздников — походы в театр и в кино, экскурсии в музеях. Кроме того, эксперт рекомендовала устроить экскурсию по городу, причем интересные места можно найти даже на улицах собственного населенного пункта.

«Родители могут выступить в качестве экскурсоводов или найти специальную компанию, которая организует пешую прогулку, рассказывая о достопримечательностях родного города. Порой жители даже не знают, какие чудеса скрываются в узких переулках», — подчеркнула она.

Новогодние каникулы также являются отличным поводом для организации марафона настольных игр. Сегодня можно найти настольные игры на любой вкус и кошелек: от поиска сокровищ до логических головоломок.

«Отвечайте на вопросы, перемещайте фишки — время пролетит в один миг, но такая активность подарит массу положительных эмоций», — отметила специалист.

Еще одно популярное развлечение — посещение тематического квиза. Такие мероприятия проводятся во многих городах и чем-то напоминают игру «Что? Где? Когда?». Нужно просто выбрать тему и посоревноваться в эрудиции и знаниях различных фактов.

«Такую игру можно организовать дома — многие компании предлагают онлайн-развлечение, если совсем не хочется выходить из дома», — добавила Хорват.

21 декабря руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко подчеркнула, что в период новогодних каникул детям необходим качественный отдых. В случае же проведения занятий по учебе лучше отдать приоритет тем предметам, к которым ребенок проявляет интерес, указала психолог.

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