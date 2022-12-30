Кабмин предложил Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство одобрило и представило президенту России Владимиру Путину предложение о прекращении действия договоров Совета Европы (СЕ) в отношении России. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на портале правовой информации.

Как следует из текста, предложение представлено Путину для внесения в Госдуму.

12 декабря конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил о том, что требования СЕ к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня.

15 марта стало известно, что Россия выходит из СЕ по собственной воле. Как заявил тогда депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой, ответственность за разрыв диалога с СЕ лежит на странах НАТО, «которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».

10 марта в МИД РФ сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе СЕ . Отмечалось, что «Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах» взамен международного права.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выход России из СЕ предполагает одновременную денонсацию устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).