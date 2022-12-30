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Магнус Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу

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Фото: Global Look Press/XinHua/Sylvia Lederer
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу. Финал турнира прошел 30 декабря в Алма-Ате.

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По итогам 21 партии Карлсен набрал 16 очков.

Второе место занял шахматист из США Хикару Накамура, набравший 15 баллов, а третье — игрок из Армении Айк Мартиросян также с 15 очками.

В турнире участвовали российские шахматисты. Даниил Дубов занял шестое место, набрав 14,5 очкова, Владислав Артемьев — десятое с 13,5 балла, Дмитрий Андрейкин — 11-е с 13,5, а Ян Непомнящий — 12-е также с 13,5 очка, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 28 декабря, также в Алма-Ате Карлсен в четвертый раз выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид).

Чемпионат мира по рапиду и блицу начался в Алма-Ате 25 декабря. В турнире принимали участие около 300 шахматистов из 46 стран. Российские гроссмейстеры выступали под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Перед началом турнира 32-й номер рейтинга ФИДЕ, вице-чемпион России – 2022 Санан Сигюров в разговоре с «Известиями» назвал Мангуса Карлсена своим фаворитом в этом состязании.

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