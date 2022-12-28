Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Алма-Ате (Казахстан). Об этом в среду, 28 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Карлсен одержал победу в поединке с иранским шахматистом Пархамом Магсудлу. В этом чемпионате норвежец набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения дополнительной партии (тай-брейка).

Серебро в данном турнире выиграл немец Винсент Кеймер, который набрал девять с половиной очков, и с таким же результатом бронза досталась американцу Фабиано Каруана.

В ходе турнира Карлсен потерпел только одно поражение от российского гроссмейстера Владислава Артемьева. Восемь его поединков закончились победой и четыре раза он сыграл в ничью. 32-летний шахматист становится победителем чемпионата мира по рапиду уже в четвертый раз. До этого он одерживал победу в 2014, 2015 и 2019 годах.

Чемпионат мира по рапиду и блицу начался в Алма-Ате 25 декабря. В турнире принимали участие около 300 шахматистов из 46 стран. Российские гроссмейстеры выступали под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Перед началом турнира 32-й номер рейтинга ФИДЕ, вице-чемпион России – 2022 Санан Сигюров в разговоре с «Известиями» назвал Мангуса Карлсена своим фаворитом в этом состязании.