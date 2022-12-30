Андрей Добров подвел пять главных геополитических итогов года

Телеведущий Андрей Добров в новом выпуске программы «Добров в эфире» на РЕН ТВ подвел пять главных геополитических итогов уходящего 2023 года.

Начал телеведущий с конфликта на Украине, в котором на территории этой страны принимают участие «пол мира». По его словам, происхоядящее обозначает ряд важных вопросов.

«Имеет ли право богатое ресурсами, но при этом подавленное другими богатыми странами государство выстраивать собственные экономические цепочки? Или в силу исторических причин должно быть колонией других стран? Нарастила ли Россия такую силу, чтобы возродить свое былое величие и занять место среди сильнейших? Изменим саму картину мира? Вот, что мы наблюдаем сейчас на Украине», — отметил он.

Вторым итогом журналист назвал функционирование тактики ядерного сдерживания, так как именно благодаря наличию у России ядерного оружия НАТО всеми силами старается не вступать в открытое противостояние с ней.

В качестве третьего итога Добров указал принятие необходимости переговоров не только между Россией и Украиной, которые пройдут в частном порядке, но и переговоров между Москвой и Западом. В этих переговорах должны быть обозначены гарантии безопасности для РФ, сфера влияния НАТО, а также обговорена безопасность мировой экономики в будущем.

Четвертым пунктом журналист обозначил осознание важности и необходимости содержать сильную армию.

«Реальность показала, что без сильной армии, без готовых резервистов, без техники страна становится слабой. Это везде. Взять хотя бы ту же Германию, которая оказалась вообще без армии, без достаточного количества танков, БМП, оружия и так далее», — пояснил Добров.

Заключительным итогом ведущий назвал то, что в рамках конфликта на территории Украины станет очевидно, чье вооружение является лучшим и более совершенным, а также чей военно-промышленный комплекс (ВПК) построен лучшим образом.

Как отметил Добров, в сравнении с российским ВПК, которым накапливал боеприпасы, сохранял прошлые наработки и развивал новые технологии, ВПК Украины ничего подобного сделать не смогла. Как следствие, западным странам сначала пришлось собирать старое советское вооружение по всему миру, а затем обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) новым видам оружия.

«Вот пять предварительных итогов этого года. Они показывают только одно. Россия действительно добьется своих целей на Украине. Мы не будем там бороться против сил НАТО, потому что мир по-прежнему верит в ядерное противостояние. Наша школа, сырье и военное производство являются самыми сильными в мире. Наши люди умеют воевать и помнят, что такое победа», — резюмировал Добров.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего года, отметив, что страна прошла этот период достаточно уверенно. Как отметил Путин, несмотря на все сложности в сфере экономики, которые были предсказаны России в течение этого года, страна демонстрирует хорошие показатели. Кроме того, президент подчеркнул, что все действия, связанные с проведением специальной военной операции (СВО), являются вынужденной необходимостью.