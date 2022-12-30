Эксперт назвал способ защиты от фишинга

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, как защититься от фишинговых ссылок и мошенников.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 30 декабря, специалист подчеркнул, что прежде всего в этом поможет внимательность.

По словам Лифшица, во время праздников и при появлении громких инфоповодов всегда наблюдается рост активности мошенников. В частности, это может касаться объявлений о выплатах, компенсациях от государства. Он отметил, что мошенники, как правило, развивают эту тему даже быстрее, чем органы власти или представители коммерции.

Эксперт призвал внимательно изучать подозрительные ссылки, а лучше вообще на них не нажимать. Он пояснил, что многие спам-рассылки создаются для заражения компьютера вирусом уже при переходе по ним.

«При переходе по подозрительным ссылкам можно случайно предоставить злоумышленникам доступ к персональным данным, серверам. Особенно остро эта проблема стоит сейчас, когда на рынке много проблем с софтом и большинство скачивает его нелицензированные версии, потому что лицензированную просто не купишь», — объяснил Лифшиц.

Он напомнил, что часто фишинговые сайты не отличить визуально, поскольку они полностью могут повторять оригиналы. Между тем он указал на то, что в адресе ссылки может быть отличие буквально в одной букве.

20 декабря эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев также призвал внимательно читать название ссылки банка при переходе. По словам специалиста, необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается. При проверке информации Лебедев призвал заходить на сайт компании через поиск и не кликать по присланным ссылкам.

Ранее в декабре стало известно, что за 11 месяцев 2022 года Центробанк РФ заблокировал 2400 фишинговых сайтов, имитировавших ресурсы настоящих банков. Такие сайты мошенники используют для хищения денег у граждан, причем подделывают преимущественно ресурсы известных банков.