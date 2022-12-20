Назван способ отличить настоящий сайт банка от фишингового
Нужно внимательно читать название ссылки банка при переходе. Такой совет эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев дал во вторник, 20 декабря, рассказывая о способах отличить фишинговый сайт банка от настоящего.
«В поисковых системах зачастую по запросу есть переадресация на настоящий сайт. Если она не происходит, то, как правило, верхняя ссылка поиска будет правильной», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.
По словам эксперта, необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается.
«Как правило, можно отличить. Также не нужно кликать на ссылки, которые присылают в сообщениях — зайдите сами на сайт компании через поиск, если необходимо проверить какую-то информацию», — посоветовал Лебедев.
Накануне стало известно, что за 11 месяцев 2022 года Центробанк РФ заблокировал 2400 фишинговых сайтов, имитировавших ресурсы настоящих банков, сообщается на сайте kp.ru. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фишинговые ресурсы мошенники используют для хищения денег у граждан, причем подделывают преимущественно ресурсы известных банков, сообщается на сайте aif.ru.
Ранее, 31 августа, в пресс-службе Центробанка РФ рассказали, что несовершеннолетние граждане являются одной из наиболее уязвимых категорий людей. Финансовые онлайн-мошенники об этом знают, поэтому стараются завлечь их посредством игр, желанием заработать деньги на карманные расходы и общением в социальных сетях.