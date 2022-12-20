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Назван способ отличить настоящий сайт банка от фишингового

Эксперт по информационной безопасности Лебедев призвал проверять ссылки банков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Нужно внимательно читать название ссылки банка при переходе. Такой совет эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев дал во вторник, 20 декабря, рассказывая о способах отличить фишинговый сайт банка от настоящего.

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«В поисковых системах зачастую по запросу есть переадресация на настоящий сайт. Если она не происходит, то, как правило, верхняя ссылка поиска будет правильной», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается.

«Как правило, можно отличить. Также не нужно кликать на ссылки, которые присылают в сообщениях — зайдите сами на сайт компании через поиск, если необходимо проверить какую-то информацию», — посоветовал Лебедев.

Накануне стало известно, что за 11 месяцев 2022 года Центробанк РФ заблокировал 2400 фишинговых сайтов, имитировавших ресурсы настоящих банков, сообщается на сайте kp.ru. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фишинговые ресурсы мошенники используют для хищения денег у граждан, причем подделывают преимущественно ресурсы известных банков, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 31 августа, в пресс-службе Центробанка РФ рассказали, что несовершеннолетние граждане являются одной из наиболее уязвимых категорий людей. Финансовые онлайн-мошенники об этом знают, поэтому стараются завлечь их посредством игр, желанием заработать деньги на карманные расходы и общением в социальных сетях.

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