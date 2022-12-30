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Tesla Model Y в ноябре стала самым продаваемым электромобилем в Европе

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Фото: Tesla
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Электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым электромобилем в Европе в ноябре 2022 года. Об этом 30 декабря сообщило издание Autoevolution.

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В последний месяц осени текущего года Tesla сумела продать на европейском рынке 19 144 кроссовера Model Y. Это на 260% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Tesla Model Y удалось обогнать по продажам такие бестселлеры рынка, как Dacia Sandero и Toyota Yaris, которые в ноябре 2022 года разошлись тиражом в 18 746 и 17 309 единиц соответственно.

Вместе с тем издание напомнило, что в октябре текущего года продажи Tesla Model Y в Европе оказались настолько слабыми, что модель не смогла попасть в число 50 самых продаваемых автомобилей в этой части света. В Tesla понимают, что у Model Y шансы попасть в топ-10 лучших авто Европы по итогам 2022 года невелики.

За 11 месяцев текущего года Tesla Model Y разошлась тиражом в 105 283 единицы.

Самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам 11 месяцев 2022 года стал Peugeot 208. С января по ноябрь текущего года его приобрели 193 743 покупателя.

24 декабря стал известно, что американский производитель электрокаров Tesla приостановил производство на заводе в Шанхае. На заводе отменили утреннюю смену и объявили, что сотрудники могут уйти на новогодние каникулы. Причины такого решения компания не назвала.

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