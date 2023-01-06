На пружинах: Адриано Челентано отмечает 85-летие

Адриано Челентано никогда не считал себя записным красавцем, однако всю жизнь рядом с ним были самые красивые женщины. Он относился к этому с юмором, утверждая, что такова участь каждого, кто снимается в кино. Он действительно не отличался особенной красотой, да и голос у него был не идеален — но харизма, энергия и юмор помогли ему пробиться в ряды мировых поп-звезд. Сегодня, 6 января, одному из главных мужчин Италии ХХ столетия исполнилось 85. О невероятной карьере мальчика из бедной миланской семьи вспоминают «Известия».

Ученик часовщика

Адриано Челентано родился 5 января 1938 года в Милане, в бедной семье бывших крестьян из Апулии, переехавшей в большой город в поисках работы и лучшей жизни. Его отец Леонтино был рабочим, мать — портнихой. Адриано стал пятым ребенком в квартире на виа Глюк, которую певец позднее прославит в одном из первых своих хитов «Парень с улицы Глюк».

Впрочем, в то время о всемирной славе Адриано и не мечтал. А родные и вовсе подозревали, что из него вырастет лишь местный хулиган. Соседи то и дело жаловались на его проделки, прозвав шустрого мальчишку Землетрясением. В школе он и минуты не мог усидеть за партой, дразнил одноклассников, а учиться отказывался наотрез. Кое-как научиться читать Адриано сумел лишь в третьем классе. Но самым любимым занятием для мальчика было передразнивать близких и друзей. Позднее пародийный дар очень пригодится ему в карьере. В детстве же он приносил одни неприятности: отец и мать, чтобы заставить его прекратить хулиганить и паясничать и взяться наконец за учебу, не скупились на подзатыльники.

На пружинах Адриано Челентано, 1962 год Фото: ТАСС/Zuma

Кто знает, как сложилась бы судьба Адриано, если бы он всё же внял родительским увещеваниям и взялся за ум? Впрочем, жизнь сложилась иначе, и долго учиться ему не пришлось. Когда Адриано было 12 лет, умер его отец, и семья осталась практически без средств. Адриано пришлось устроиться на работу учеником часовщика. Но актерство было у него в крови. Он продолжал развлекать друзей и близких, пародируя как знакомых, так и своих музыкальных кумиров, в основном исполнителей рок-н-ролла. К этой музыке приучила его мать: она обожала рок-н-ролл и каждое утро будила сына под композиции Элвиса Пресли, Билла Хейли и Джерри Ли Льюиса. Кстати, именно автору Great Balls Of Fire Челентано был обязан первым своим актерским заработком. Он так похоже изображал певца, что, когда старшая сестра послала его фотографии на конкурс двойников Джерри Ли Льюиса, Адриано неожиданно занял на нем первое место и получил весомые для своей семьи 100 тыс. лир.

Вскоре Челентано вместе с друзьями создал собственную рок-группу Rock Boys. Они исполняли как американские хиты, так и композиции, написанные самим Адриано. С одной из них, песней Ciao ti dirò («Я скажу тебе «чао»), группа выступила на конкурсе рок-н-ролла в Ледовом дворце в Милане — и заняла первое место. Адриано Челентано было 19 лет.

Фото: ТАСС/Zuma/Mondadori Portfolio Адриано Челентано позирует с гитарой на фестивале Санремо, 1961 год

Молодой музыкант мгновенно стал кумиром Милана, а потом и всей Италии. Он чутьем уловил запрос итальянской публики на современную, но национальную эстраду. Да и сам он был своим, парнем из соседнего двора — некрасивый, но безмерно обаятельный, невероятно энергичный, прямо-таки излучающий харизму . В 1961 году Челентано решил отправиться на знаменитый фестиваль Сан-Ремо. На тот момент он служил в армии, и участие в музыкальном конкурсе не считалось уважительной причиной для отлучки из части. Но музыкант всё же добился своего — специальным решением министра обороны он был отпущен в Сан-Ремо и занял на фестивале второе место с песней Ventiquattromila baci («24 тысячи поцелуев»). Однако для итальянцев с этого момента Челентано — навсегда первый: его конкурсная песня взлетела на вершины хит-парадов и была признана лучшей итальянской песней десятилетия. К мальчику из бедной многодетной семьи пришла слава.

Настоящий итальянец

За свою долгую музыкальную карьеру Челентано выпустил 43 сольных диска. Он становится создателем и лидером итальянского рок-н-ролла. В 1966 году композиция Il ragazzo della via Gluck («Парень с улицы Глюк») возглавляла итальянские чарты свыше четырех месяцев и была переведена на 22 языка. Такая же судьба два года спустя ждала песню Canzone, написанную Челентано в сотрудничестве с Доном Баки: она несколько месяцев бессменно занимала первые места в хит-парадах.

Победу в Сан-Ремо он одержал в 1970-м. Вместе с женой, Клаудией Мори, он исполнил песню Chi non lavora, non fa l’amore («Кто не работает, тот не занимается любовью») и получил главный приз. Впрочем, к тому времени Челентано уже не нужно было доказывать свое право на лидерство в итальянской музыкальной индустрии: он уже утвердил его на годы и десятилетия вперед.

Фото: ТАСС/Zuma/ROPI Адриано Челентано с супругой, Клаудией Мори

Отказавшись от сотрудничества с крупными лейблами, Челентано создал свою собственную звукозаписывающую студию «Клан Челентано», устроив туда на работу своих родных и близких друзей. Несмотря на творческую плодовитость, он находил время на то, чтобы самому следить за делами, вести переговоры и отстаивать свои интересы. В течение нескольких десятилетий он с практической сметкой итальянского крестьянина управляет собственной музыкальной империей, и сегодня, несмотря на многочисленные мировые потрясения, его дела в полном порядке.

Одновременно с музыкальной карьерой росла популярность Челентано-актера. Впервые он снялся в кино в 1959 году, в музыкальной комедии Лучио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат». А уже год спустя он появился в картине Федерико Феллини, сыграв в «Сладкой жизни» самого себя. С тех пор ни года не проходило без съемок: за свою кинокарьеру Адриано Челентано сыграл более 40 ролей. Наиболее серьезной из них стала главная роль в фильме Пьетро Джерми «Серафино», где музыкант сыграл простого деревенского парня, простака с добрым и любящим сердцем. Сам Джерми очень высоко отзывался о Челентано. Впечатленный его самоотдачей на площадке и вниманием к кинопроцессу, он заявил: «Не удивлюсь, если он когда-нибудь сам станет режиссером!» Долго ждать не пришлось: уже в 1962 году Челентано снял свой первый комедийный фильм «Суперограбление в Милане». Следующей его картиной стал фильм «Юппи Ду», для съемок которого он заложил свою виллу и землю. В итоге картина окупилась, а фильм был показан на Венецианском кинофестивале, на который Челентано приехал как триумфатор.

На пружинах Адриано Челентано и Орнелла Мути в фильме «Укрощение строптивого» Фото: Capital Film

За годы кинокарьеры ему довелось работать с Софи Лорен в драме «Белый, красный...» Альберто Латтуады, Энтони Куинном в комедии «Блеф», Дарио Ардженто на съемочной площадке военной трагикомедии «Пять дней». Будучи самоучкой, за счет природных актерских данных он ничуть не уступал по своему профессиональному уровню именитым партнерам по экрану. Самым успешным фильмом в карьере Челентано стало «Укрощение строптивого»: лирическая комедия, где он снялся вместе с красавицей Орнеллой Мутти с успехом шла в кинотеатрах десятков стран, собрав рекордные 20 млрд лир. Однако в 1990-х Челентано объявил об окончании кинокарьеры, чтобы сосредоточиться на музыке.

Эта музыка будет вечной

Много раз по Италии начинали расползаться слухи о том, что Челентано планирует закончить музыкальную карьеру или хотя бы прекратить концертную деятельность. И всякий раз блистательный Адриано с успехом демонстрировал друзьям и недругам, что его еще рано списывать со счетов. В 1990-х Челентано выпустил шесть дисков с песнями, однако сольных концертов не давал с 1994 года. Многие считали, что певец уже вряд ли вернется на сцену. Но в 2012-м, спустя 18 лет, Челентано с триумфом выступил на открытии фестиваля в Сан-Ремо, а вскоре объявил о предстоящих двух концертах в Вероне. Билеты на выступление 73-летнего кумира Италии были раскуплены за полчаса. Эфир концерта на национальном Canale 5 посмотрели 9 млн человек. Шоу было признано «Лучшим концертом Италии 2012 года».

На пружинах Адриано Челентано, 1990 год Фото: Global Look Press/IMAGO/United Archives/kpa

Энергия Адриано кажется неисчерпаемой. Не зря итальянцы уже много лет называют его Molleggiato — «На пружинах». В начале нынешнего столетия певец стал ведущим нескольких популярных телешоу, продолжал записывать музыку, попробовал себя в рэпе. А в 2019-м Челентано представил публике свой новый проект — мультфильм «Адриан» о приключениях юного плута-часовщика, которому Челентано подарил не только свою бывшую профессию, но и собственную внешность и, разумеется, голос. «Адриан» с успехом вышел на итальянском телевидении, а пару месяцев спустя певец выпустил новый диск с песнями из мультфильма.

В чем же секрет неувядаемой популярности Челентано? Сам он утверждает, что никакого секрета не существует. «Если бы я знал секрет успеха, то, вероятно, так и не достиг бы его», — сказал он как-то. Впрочем, в своих мемуарах с красочным названием «Рай — это белый конь, который никогда не устает» Челентано слегка приоткрывает двери творческой кухни. По его мнению, чтобы быть успешным, надо просто очень много работать. По словам музыканта, помимо музыки, в его жизни есть лишь три важные вещи — это дом, церковь и кино. Дом — это семья, жена Клаудиа Мори, с которой в 2024-м они готовятся отметить 60-летие супружеской жизни, и трое детей — дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо.

На пружинах Режиссер Эрманно Ольми и Адриано Челентано на 65-м Венецианском международном кинофестивале, 2008 год Фото: Global Look Press/imago stock&people