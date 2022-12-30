Один человек погиб при ДТП под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором погиб водитель. Он превысил скорость, потерял контроль над транспортом, вылетел с дороги и столкнулся со столбом.

Как уточняет «ТагилСити.Ру» со ссылкой на УГИБДД Свердловской области, авария случилась на 181-м км подъезда к Екатеринбургу. При столкновении со столбом Daewoo Nexia разорвало на две части.

Во время аварии водитель был пристегнут. Пока не установлено, был ли он пьян.

Личность погибшего установлена, им оказался житель Екатеринбурга с 14-летним водительским стажем. В его досье — девять наказаний за нарушения правил дорожного движения.

Ранее, 29 декабря, водитель такси сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе в северо-восточной части Москвы. По данным источника «Известий», это произошло, когда уже горел красный сигнал светофора.