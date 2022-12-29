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Таксист сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Водитель такси сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе в северо-восточной части Москвы. По данным «Известия», инцидент произошел 28 декабря на Алтуфьевском шоссе.

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Как рассказал источник «Известий», в момент ДТП девочка находилась в коляске на прогулке со своей мамой. В какой-то момент ребенок уронил на проезжую часть игрушку, и женщина вместе с коляской вернулась за ней на пешеходный переход. Это произошло, когда уже горел красный сигнал светофора.

В этот момент с улицы Хачатуряна на шоссе выехал 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, который и сбил ребенка.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, таксист имеет 22-летний водительский стаж. В 2022 году он дважды привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне девятилетний мальчик пострадал при столкновении такси и грузовика на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Как сообщалось, ДТП произошло с участием пяти машин.

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