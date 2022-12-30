ЛНР приняла обновленную Конституцию как субъект РФ

Народный совет Луганской Народной Республики проголосовал за принятие обновленной Конституции в качестве основного закона ЛНР в составе Российской Федерации. Об этом 30 декабря сообщили агентству «Интерфакс» в республиканском парламенте.

Подчеркивается, что за принятие обновленной Конституции, в которой ЛНР названа субъектом Российской Федерации, проголосовали 43 депутата из 43 присутствующих в зале заседания.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ЛНР, Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Поскольку ЛНР и ДНР вошли в состав России именно в качестве республик, а не областей, они, в соответствии с Основным законом РФ, должны иметь свои конституции.

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