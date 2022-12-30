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Ансамбль песни и пляски ЗВО поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

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Фото: Министерство обороны РФ
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Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) поздравил участвующих в спецоперации и находящихся в госпитале военнослужащих с наступающим Новым годом. Кадры поздравления публикует Минобороны России в пятницу, 30 декабря.

Военный ансамбль исполнил современные музыкальные композиции и нестареющую классику для военнослужащих. Но главным событием концерта стали Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили зрителям подарки возле новогодней елки.

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Такое праздничное настроение и поддержка помогают раненым бойцам скорее встать на ноги. Многие идут на поправку и встретят Новый год дома с близкими, но кому-то придется продолжить лечение. Всех военных так или иначе объединяет одно — желание вернуться к своим на передовую.

«Сегодня к нам приехали с концертом, послезавтра выписывают наконец-то. Устали лежать. Хочется обратно к ребятам. Примчаться в расположение», — рассказал военнослужащий с позывным «Черный».

Накануне корреспондент «Известий» рассказал, как танкисты 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии готовятся к празднику. Военные украсили свои блиндажи новогодней елкой, гирляндами и мишурой, создав атмосферу домашнего уюта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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