Классика и гимнастика: как прошел гала-концерт с участием сестер Авериных

Во Дворце гимнастики Ирины Винер 29 декабря состоялся новогодний гала-концерт с участием олимпийской сборной России. Он стал кульминационной точкой соревнований по по художественной гимнастике, которые проходили там же 26-28 декабря и закрыли спортивный сезон 2022 года. На ковре выступали Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, сборная России в групповых упражнениях, на сцене играл симфонический оркестр города Москвы, а солировал звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков. Ирина Винер уже назвала подобные шоу «новым видом искусства».

Из Мексики с любовью

Спортивные шоу под живую музыка — ноу-хау, придуманное и апробированное Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ) в этом году. Президент организации Ирина Винер в одном из интервью даже назвала их «новым видом искусства».

— В мире этого не было, это новый вид искусства, потому что спорт сочетается с живой музыкой и живым голосом. Этого не было нигде и ни у кого. Все выступления были под запись. Теперь — под живую музыку, — рассказала она Матч ТВ накануне шоу.

Звезды российской художественной гимнастики выступали под классические произведения Стравинского, Чайковского, Моцарта, Рахманинова, Бизе и других известных композиторов.

Впрочем, не обошлось и без протокольной части. Ирина Винер на пресс-подходе подвела итоги года и наметила планы на будущий. За неформальность обстановки в этот момент отвечал неустанно бегавший вокруг главы ВФХГ пёс самой Ирины Александровны, Хасан. Не обращая на него внимания, Ирина Винер рассказала о достижениях российской художественной гимнастики за последнее время.

— В спорте то же самое, что и в концертах — выше, быстрее, сильнее. Мы сохранили этот олимпийский девиз. [В этом году] мы сделали новую программу, более сильную, чем предыдущая. Как раз олимпийский девиз играет [в ней] огромную роль, — подчеркнула Винер.

Главными звездами гала-концерта стали Дина и Арина Аверины, которые успели вернуться со своего мастер-класса в Мексике. В расписании был заявлен лишь один их выход на манеж, но зрителям повезло. У каждой из сестер в итоге оказалось по одному сольному номеру (при участии сборной команды России в групповых упражнениях), а еще в нескольких Дина и Арины выступили вместе. Закончили Аверины «Жар-птицей» Стравинского — программой, которую они показывают уже несколько лет.

Сейчас сестры не выступают на соревнованиях — последним турниром, в котором они принимали участие, была Спартакиада сильнейших — соревнования по художественной гимнастике прошли на ней 9-11 сентября. Зато они успевают засветиться в различных шоу и проводят мастер-классы, как в России, так и других странах мира.

— Мастер-класс в Мексике прошел хорошо, — отметила Арина Аверина. — Люди нас поддерживали, их было достаточно много. Хотя мы думали, что в такую даль, в Мексику, прилетит мало людей.

— А были спортсмены из десяти стран, чуть больше, чем 300 человек, — подхватила Дина. — Гимнастки не только из Мексики – из Аргентины, Кубы.

— Они нас ждали очень давно, — продолжила Арина. — Кажется, с 2017 года хотели пригласить нас на мастер-класс, но у нас все не находилось времени. Были соревнования, подготовка к новому сезону, а сейчас так как появилось время, удалось слетать. Они были очень счастливы. Уже ждут нас в следующем году, но только с туром по Мексике.

Крамаренко — звезда вечера

Ноу-хау этого сезона — выступления со светящимися предметами. Пока только с булавами и обручем — их проще всего модифицировать под цели шоу. Очевидно, что на соревнованиях это выглядело бы не так эффектно, но приглушенный концертный свет все изменил.

— Для шоу это прикольно — светящиеся обручи, булавы. Мы выступали на шоу Алексея Немова со светящимся мячом, тоже было очень красиво. Смотрится по-другому. На соревнованиях не так выглядит, потому что свет в зале. А тут приглушенный свет. Весь рисунок предметом передается, — рассказала после шоу Арина Аверина.

Девушки позже признались, что со здоровьем у них уже все в порядке — ошибки на концерте были, но не из-за какой-то боли или дискомфорта. Просто непривычно было выступать без света. А вот Лала Крамаренко к этому уже привыкла — в Сочи, на «Небесной грации», ей пришлось выходить под свет прожекторов. Но гимнастка справилась и тогда, и сейчас. И показала самый эффектный номер вечера под «Кармину Бурану».

После шоу Аверины еще час раздавали автографы всем желающим и фотографировались с фанатами и другими гимнастками. После уделили время и журналистам, рассказав о здоровье, итогах года и жизни вне большого спорта.

— «Удалось попробовать многое — без соревнований жизнь заиграла новыми красками», — признались они.

Новый год сестрам впервые за пять лет получится встретить с семьей в Нижнем Новгороде, в родном городе «художниц».