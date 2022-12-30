Реклама
Прямой эфир
Экономика
Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023-го года
Мир
Экс-генерал США рассказал о способности ЗРК Patriot защитить только Киев
Мир
На Украине разрешили ввозить Starlink без пошлин и НДС
Мир
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Мир
Россия выразила надежду на конструктивное взаимодействие с новым правительством Израиля
Мир
Захарова выразила уверенность в возвращении демонтированных на Украине памятников
Мир
Зеленский подписал раскритикованный СМИ закон «О медиа»
Общество
В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда
Мир
В Киеве заявили об одинаковом с США видении прекращения конфликта на Украине
Мир
Умер легендарный футболист Пеле
Общество
Более 30 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки
Мир
Украина заявила о готовности расследовать инцидент с упавшей в Белоруссии ракетой

Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023-го года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы свыше 75 тыс. рублей, если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, выяснили «Известия» в пятницу, 30 декабря.

Никто не рискует: ставки по вкладам снижаются быстрее, чем по кредитам
Как банки зарабатывают на клиентах, неравномерно корректируя условия по финансовым продуктам

Весной 2022-го россиян освободили от уплаты этого налога, однако в следующем году таких послаблений уже не будет. Впервые банковским клиентам придется заплатить налог на доходы с депозитов по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе Минфина. Там уточнили: граждане должны будут это сделать до декабря 2024-го.

Причем правила начисления сбора также изменили, напомнили в пресс-службе министерства. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Чтобы определить эту сумму потребуется умножить 1 млн рублей на максимальный уровень ключевой ставки в 2023 году.

Например, если клиент открыл годовой вклад в марте 2022-го под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тыс. рублей, то он получит доход 105 тыс. рублей в марте 2023-го.

Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс., а только в 30 тыс., объяснил руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.

Он добавил: при расчете будут учитываться доходы по всем вкладам, а также накопительным и другим счетам. Исключение составят только эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022