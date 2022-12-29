Драка участников банкета с охраной клуба в Москве попала на видео

Новогодний банкет для работников одной из столичных компаний закончился массовой дракой с охраной ночного клуба Loft Hall на улице Ленинская Слобода в Москве. По вызову к заведению прибыли шесть машин полиции, инцидент произошел 28 декабря, рассказал «Известиям» источник.

По его словам, посетители заведения начали угрожать сотрудникам службы безопасности. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, которая попала в объективы видеокамер.

Из холла клуба драчуны переместились на улицу. Потасовка длилась около минуты, после чего участники немного успокоились и стали разнимать друг друга.

Как уточнил источник, в клубе отдыхали четыре десятка представителей компании «Альянс Телекоммуникейшнс». Полицейские доставили в отделение 15 человек. В отношении одного из них оформлен протокол о мелком хулиганстве, работа с другими задержанными продолжается.

Правоохранители также изучают видеозаписи и после проверки примут процессуальное решение. По словам источника, стороны конфликта претензий друг к другу не имеют и заявления писать не стали.

Накануне источник «Известий» рассказал, что 28 декабря по факту драки со стрельбой в московском караоке-клубе Desenov было возбуждено уголовное дело.

Конфликт произошел в Новой Москве 4 декабря, где в результате драки с применением огнестрельного оружия пострадали два человека.