Драка участников банкета с охраной клуба в Москве попала на видео
Новогодний банкет для работников одной из столичных компаний закончился массовой дракой с охраной ночного клуба Loft Hall на улице Ленинская Слобода в Москве. По вызову к заведению прибыли шесть машин полиции, инцидент произошел 28 декабря, рассказал «Известиям» источник.
По его словам, посетители заведения начали угрожать сотрудникам службы безопасности. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, которая попала в объективы видеокамер.
Из холла клуба драчуны переместились на улицу. Потасовка длилась около минуты, после чего участники немного успокоились и стали разнимать друг друга.
Как уточнил источник, в клубе отдыхали четыре десятка представителей компании «Альянс Телекоммуникейшнс». Полицейские доставили в отделение 15 человек. В отношении одного из них оформлен протокол о мелком хулиганстве, работа с другими задержанными продолжается.
Правоохранители также изучают видеозаписи и после проверки примут процессуальное решение. По словам источника, стороны конфликта претензий друг к другу не имеют и заявления писать не стали.
Накануне источник «Известий» рассказал, что 28 декабря по факту драки со стрельбой в московском караоке-клубе Desenov было возбуждено уголовное дело.
Конфликт произошел в Новой Москве 4 декабря, где в результате драки с применением огнестрельного оружия пострадали два человека.