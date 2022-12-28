По факту стрельбы в караоке-баре Москвы возбуждено уголовное дело

По факту драки со стрельбой в московском караоке-клубе Desenov возбуждено уголовное дело, рассказал 28 декабря источник «Известий».

Сообщается, что сам конфликт произошел в Новой Москве 4 декабря, где в результате драки с применением огнестрельного оружия пострадали два человека. Известно, что оба пострадавших были госпитализированы.

По версии следствия, к посетителям, отдыхавшим в баре в тот день, подошли неизвестные и попросили выйти для разговора на улицу. Отмечается, что на улице произошла потасовка, в результате которой было применено огнестрельное оружие. После этого напавшие скрылись с места преступления, сев в автомобиль.

Уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство».

Ранее, 12 декабря, в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после избиения и ограбления шоумена и музыканта Стаса Барецкого. Заявление об инциденте в правоохранительные органы утром в воскресенье написал сам Барецкий. Он сообщил, что у входа в клуб его избили неизвестные, также у него пропал телефон и 120 тыс. рублей.