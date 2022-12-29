В Москве ограбили на 1 млн рублей ювелирный с продавцом в обмороке

Грабитель вынес несколько украшений из ювелирного магазина в Москве, пока продавец находилась в обмороке. Налет произошел 29 декабря в одном из ювелирных магазинов столичного района Царицыно.

По данным «Известий», неизвестный зашел в магазин одной из ювелирных сетей и передал записку сотруднице. На бумаге было написано, что происходит ограбление. Под курткой у злоумышленника был предмет, похожий на пистолет, увидев его, девушка упала в обморок.

Пока она находилась без сознания, он разбил молотком витрину, забрал несколько перстней и скрылся. Продавец вызвала полицию, когда пришла в себя.

Ущерб оценивается примерно в 1 млн рублей.

Ранее в декабре двое вооруженных жителей Башкирии попытались ограбить ювелирный салон. Им помешал проявивший храбрость директор этого магазина Виталий Климов.

Оба налетчика задержаны, возбуждено уголовное дело.