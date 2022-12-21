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В Башкирии директор ювелирного салона сорвал план вооруженных грабителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Двое вооруженных жителей Башкирии попытались ограбить ювелирный салон, однако их планам помешал проявивший храбрость директор этого магазина Виталий Климов. Об этом сообщили 21 декабря в МВД по Республике Башкортостан.

Сами злоумышленники 47 и 46 лет оказались ранее судимы. Они проживали в городе Салават, однако свой преступный план по ограблению они решили реализовать в Сибае. Преступники действовали сообща: один оставался на улице и отгонял прохожих, говоря, что на крыше якобы работает дворник и на них может упасть снег.

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Второй в это время действовал уже в ювелирном салоне под видом покупателя. Угрожая оружием, грабитель схватил продавщицу и потащил ее в подсобку, где в это время находился ничего не подозревающий владелец магазина. Тогда злоумышленник начал обматывать скотчем руки продавщицы и приказал Климову сделать то же самое, однако тот в этот момент проявил смекалку.

«Он сказал, что не может сделать этого самостоятельно и попросил его помочь. Подозреваемый подошел поближе, и в этот момент продуманный им план развалился. Злоумышленник не ожидал, что руководитель бутика окажет сопротивление», — рассказали в ведомстве.

Тогда грабитель попытался убежать, однако сделать это ему уже не позволили и удерживали до приезда полиции. А вот его сообщник, патрулировавший на улице, скрыться сумел, но ненадолго. В течение получаса он был задержан.

В ходе допроса злоумышленники рассказали, что после ограбления планировали отправиться в «тур» по городам для совершения преступлений такого же рода. В настоящее время они заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Также руководством МВД республики было принято решение о награждении Климова.

25 ноября мужчина с игрушечным пистолетом ограбил в центре Ярославля ювелирный магазин на 500 тыс. рублей. По словам директора магазина, неизвестный мужчина вошел в торговый зал и, угрожая «пистолетом», разбил витрину, откуда забрал восемь золотых браслетов. Вскоре после этого полиции удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что успел продать украденное неизвестному человеку. В отношении задержанного также возбуждено уголовное дело.

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