В Башкирии директор ювелирного салона сорвал план вооруженных грабителей
Двое вооруженных жителей Башкирии попытались ограбить ювелирный салон, однако их планам помешал проявивший храбрость директор этого магазина Виталий Климов. Об этом сообщили 21 декабря в МВД по Республике Башкортостан.
Сами злоумышленники 47 и 46 лет оказались ранее судимы. Они проживали в городе Салават, однако свой преступный план по ограблению они решили реализовать в Сибае. Преступники действовали сообща: один оставался на улице и отгонял прохожих, говоря, что на крыше якобы работает дворник и на них может упасть снег.
Второй в это время действовал уже в ювелирном салоне под видом покупателя. Угрожая оружием, грабитель схватил продавщицу и потащил ее в подсобку, где в это время находился ничего не подозревающий владелец магазина. Тогда злоумышленник начал обматывать скотчем руки продавщицы и приказал Климову сделать то же самое, однако тот в этот момент проявил смекалку.
«Он сказал, что не может сделать этого самостоятельно и попросил его помочь. Подозреваемый подошел поближе, и в этот момент продуманный им план развалился. Злоумышленник не ожидал, что руководитель бутика окажет сопротивление», — рассказали в ведомстве.
Тогда грабитель попытался убежать, однако сделать это ему уже не позволили и удерживали до приезда полиции. А вот его сообщник, патрулировавший на улице, скрыться сумел, но ненадолго. В течение получаса он был задержан.
В ходе допроса злоумышленники рассказали, что после ограбления планировали отправиться в «тур» по городам для совершения преступлений такого же рода. В настоящее время они заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту разбоя.
Также руководством МВД республики было принято решение о награждении Климова.
25 ноября мужчина с игрушечным пистолетом ограбил в центре Ярославля ювелирный магазин на 500 тыс. рублей. По словам директора магазина, неизвестный мужчина вошел в торговый зал и, угрожая «пистолетом», разбил витрину, откуда забрал восемь золотых браслетов. Вскоре после этого полиции удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что успел продать украденное неизвестному человеку. В отношении задержанного также возбуждено уголовное дело.