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Более 30 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области дорожные службы за сутки очистили от снега свыше 35,8 тыс. км дорог в ходе ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщается на сайте правительства региона в четверг, 29 декабря.

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Как отметил министр транспорта региона Алексей Гержик, в работах было задействовано порядка 3 тыс. единиц техники.

«За прошедшие сутки очистили от снега и обработали противогололедными средствами почти 36 тыс. км дорожной сети», — приводит слова министра телеканал «360».

В Подмосковье действует оперативный штаб, который следит за прогнозом погоды и позволяет быстро реагировать на ситуацию. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 30 декабря, температура воздуха в регионе составит до +2 градусов, ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица.

Ранее 29 декабря МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в Москве в пятницу, 30 декабря. Предупреждение будет действовать с 03:00 до 18:00 пятницы, 30 декабря. По прогнозам метеорологов Росгидромета, начиная с западных районов в этот период в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируются налипание мокрого снега и гололед.

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