МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице в пятницу

В Москве в пятницу, 30 декабря, ожидаются снегопад, гололедица и налипание мокрого снега. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Предупреждение будет действовать с 03:00 до 18:00 пятницы, 30 декабря. По прогнозам метеорологов Росгидромета, начиная с западных районов в этот период в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируются налипание мокрого снега и гололед. На дорогах ожидается образование гололедицы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В МЧС призвали водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья. Для выходов в такую погоду лучше использовать нескользящую обувь с рельефной подошвой, пишет сайт kp.ru.

Ранее 29 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге. По словам специалиста, рекорд температуры воздуха в столице 1 января зафиксировали в 1973 году — +4,2 градуса, пишет НСН. В предстоящем же году температура приблизится или даже превзойдет этот показатель, ожидается +3...+5 градусов в столице, а по области — до +6 градусов.

В Петербурге, как отметил синоптик, прогнозируется около 4 градусов и выше. Там рекорд был зафиксирован в 2017 году, температура воздуха тогда составила +4,5 градуса.

Накануне Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь в Москве будет много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь. Можно гулять, и никто не замерзнет, добавил он.

Также 28 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в московском регионе оказалась выше нормы почти вдвое — до 30 см. Синоптик уточнил, что нормой для это периода является высота в 17 см, отмечает телеканал «360».

27 декабря в столице был досрочно побит рекорд по количеству осадков в декабре. Нынешний декабрь стал лидером по осадкам за 143 года инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве. Самым высоким показателем в истории является 111,7 мм, что было зафиксировано в 1981 году.

В тот же день заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала оттепель в новогоднюю ночь в Москве. По ее словам, в субботу, 31 декабря, будет облачно, пройдут небольшие осадки, ночью и днем температура воздуха составит до +2 градусов, пишет RT.