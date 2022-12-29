Кадыров заявил об отсутствии планов по выдвижению на пост президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 декабря во время прямой линии заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.

Отвечая на вопрос ведущего о слухах вокруг этой темы, он пояснил, что имеет полное право участвовать в выборах, однако никогда не будет этого делать.

«Тем более [управлять] государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный. <…> После такого (президента, имеется в виду Владимир Путин. — Ред.) руководить, управлять страной практически невозможно», — сказал он.

Резюмируя, глава Чечни пожелал нынешнему главе государства долгих лет правления и заверил в своей поддержке.

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Проведенный в августе опрос ВЦИОМа показал, что Путину доверяют 81,2% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 78,4%.