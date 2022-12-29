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Кадыров заявил об отсутствии планов по выдвижению на пост президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 декабря во время прямой линии заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.

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Отвечая на вопрос ведущего о слухах вокруг этой темы, он пояснил, что имеет полное право участвовать в выборах, однако никогда не будет этого делать.

«Тем более [управлять] государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный. <…> После такого (президента, имеется в виду Владимир Путин. — Ред.) руководить, управлять страной практически невозможно», — сказал он.

Резюмируя, глава Чечни пожелал нынешнему главе государства долгих лет правления и заверил в своей поддержке.

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Проведенный в августе опрос ВЦИОМа показал, что Путину доверяют 81,2% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 78,4%.

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