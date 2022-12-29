В Ватикане сообщили о тяжелом состоянии здоровья Бенедикта XVI

Почетный папа Бенедикт XVI находится в сознании, его состояние стабильное, но всё еще тяжелое. Об этом сообщает в четверг, 29 декабря, официальное издание Ватикана Vatican News.

«Почетный папа смог хорошо отдохнуть прошлой ночью, он в сознании, и сегодня, несмотря на то что его состояние всё еще серьезное, ситуация стабильная», — приводит портал слова главы службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Бруни отметил также, что папа Франциск вновь призвал верующих молиться за здоровье Бенедикта XVI.

Накануне в Ватикане сообщили об ухудшении состояния 95-летнего почетного папы. Бруни уточнил, что ситуация находится под контролем, за Бенедиктом XVI постоянно наблюдают врачи. Он также рассказал, что папа римский Франциск отправился его навестить.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.