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Авиакомпания Red Wings получила два Sukhoi Superjet 100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания Red Wings приняла два самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Теперь их число в парке перевозчика выросло до 19, сообщила авиакомпания «Известиям» 29 декабря.

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Воздушные судна переданы по договору лизинга. Их планируется использовать на востребованных внутренних и международных направлениях.

«Два новых самолета SSJ100 — достойное пополнение нашего парка воздушных судов, одного из самых молодых в мире. Уверен, что эти современные и комфортные лайнеры оценят наши пассажиры. Я признателен нашим партнерам в лице корпорации «Иркут» и компании «Авиапрофлизинг» за то, что они нашли возможность оперативно пополнить наш парк «Суперджетов» двумя лайнерами. Red Wings является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100», — приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Евгения Солодилина.

В начале декабря корпорация «Иркут» сообщила «Известиям», что сертифицировала в Росавиации возможность установки на самолет Superjet 100 российских тормозных дисков, а до конца года планирует получить одобрение на установку российской авиационной шины.

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