На самолетах Superjet 100 импортозаместили тормоза

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и «Ростех») сертифицировала в Росавиации возможность установки на самолет Superjet 100 российских тормозных дисков, а до конца года планирует получить одобрение на установку российской авиационной шины. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Иркута».

«Авиационная корпорация «Рубин» уже изготовила и поставила авиакомпаниям — эксплуатантам самолетов SSJ-100 свыше 30 наборов фрикционных дисков тормоза. Их дефицит мог вызвать остановку эксплуатации парка, так как тормоза постоянно подвергаются износу и требуют регулярной замены», — сообщил «Известиям» представитель компании.

Кроме того, ведутся работы по одобрению установки на SSJ авиационной шины, выпускаемой Ярославским шинным заводом, взамен импортных шин Michelin, которые использовались на Superjet ранее, сообщил производитель.

«Проведен комплекс испытаний шин на стенде и в составе воздушного судна. Выполнено более 10 испытательных полетов, в том числе на сложных режимах, таких как прерванный взлет. Комплекс сертификационных работ планируется завершить в текущем году», — рассказали в «Иркуте».

Серийное производство шин уже налажено, а их поставки начнутся после завершения сертификации в составе воздушного судна.

Представители нескольких авиакомпаний подтвердили «Известиям» начало поставок российских тормозных дисков.

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