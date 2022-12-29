В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
В Москве школьник ударил 13-летнюю одноклассницу партой по лицу, в результате чего девочка оказалась в больнице. Об этом 29 декабря сообщил источник «Известий»
Инцидент произошел накануне в одной из школ в районе Восточное Бирюлево. Указывается, что девочка получила ушиб. После обращения в больницу она была отпущена домой. В настоящий момент полицейские проводят проверку по факту случившегося.
В середине октября в Симферополе в школе № 21 ученик 11-го класса несколько раз ударил ножом своего сверстника. Пострадавший, который также учится в 11-м классе, был госпитализирован.