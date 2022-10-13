В Крыму школьник ранил сверстника ножом

В Симферополе в школе № 21 ученик 11-го класса несколько раз ударил ножом своего сверстника. Об этом в четверг, 13 октября, пишет ИА «Крыминформ».

Пострадавший, который также учится в 11-м классе, был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Подозреваемый ранее не стоял на учете. Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 11 октября в распоряжении «Известий» появились подробности гибели 12-летней школьницы из Костромы, убитой своим одноклассником. Известно, что в ходе беседы со следователями школьник заявил, что не убивал подругу, а просто хотел показать ей нож.

О пропаже 12-летней девочки стало известно днем ранее. По данным СК РФ, ребенок вечером 10 октября не вернулся домой. Сразу же были организованы поиски, в которых участвовали следователи, сотрудники местного УМВД и добровольцы отряда «Лиза Алерт».