Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростовская область примет первую группу жителей Херсонщины 14 октября
Мир
Франция произвела первые поставки газа по трубопроводу в ФРГ
Экономика
Миллер назвал Черное море самым безопасным маршрутом для поставок газа
Мир
В Кремле заявили об инициировании Путиным встречи с лидерами Киргизии и Таджикистана
Здоровье
Британский ортодонт заявил о пользе темного шоколада для зубов
Мир
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Суворову в Швейцарии
Мир
В Белом доме оценили перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном
Мир
Япония сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
Мир
Вблизи межкорейской воздушной границы зафиксировали истребители КНДР
Мир
Гросси сообщил о прогрессе по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Президентом Ирака избрали Абдель Латифа Рашида
Мир
Снаряды времен Второй мировой войны мешают в расследовании ЧП на «Северных потоках»

В Крыму школьник ранил сверстника ножом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Симферополе в школе № 21 ученик 11-го класса несколько раз ударил ножом своего сверстника. Об этом в четверг, 13 октября, пишет ИА «Крыминформ».

Пострадавший, который также учится в 11-м классе, был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Подозреваемый ранее не стоял на учете. Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 11 октября в распоряжении «Известий» появились подробности гибели 12-летней школьницы из Костромы, убитой своим одноклассником. Известно, что в ходе беседы со следователями школьник заявил, что не убивал подругу, а просто хотел показать ей нож.

О пропаже 12-летней девочки стало известно днем ранее. По данным СК РФ, ребенок вечером 10 октября не вернулся домой. Сразу же были организованы поиски, в которых участвовали следователи, сотрудники местного УМВД и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022