Сиквел «Аватара» собрал в мировом прокате более $1 млрд

Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона превысили отметку в $1 млрд. Об этом 29 декабря сообщается на сайте Box Office Mojo от IMDB.

Согласно представленным на портале данным, в домашнем прокате фильм собрал $317,418 млн и еще $712,700 за рубежом. В данный момент он занимает вторую строчку в списке самых кассовых проектов 2022 года, уступая картине «Топ Ган: Маверик» Джозефа Косински, которая собрала $1,448 млрд. На третьем месте «Мир Юрского периода: Господство» Колина Треворроу.

Как сообщает издание Dedline, «Аватар: Путь воды» стал шестым фильмом в истории, который достиг отметки сборов в $1 млрд за первые две недели в прокате. Он также сделал это быстрее, чем другой проект Disney — «Человек Паук: Нет пути домой».

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат 14 декабря и стал одной из самых ожидаемых кинопремьер этого года. Отметки в $500 млн долларов он достиг уже 21 декабря и помог студииDisney заработать $4 млрд за 2022 год.

Первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона вышла в прокат в 2009 и запомнилась зрителям инновационной 3D-графикой и невероятными спецэффектами.