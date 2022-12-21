Мировые кассовые сборы сиквела «Аватара» почти достигли $500 млн

Кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона приблизились к отметке в $500 млн в мировом прокате. Такие данные предоставляет сайт Box Ofice Mojo от IMDB.

Согласно информации портала, фильм заработал уже $497,157 млн. Благодаря этому годовая прибыль Disney преодолела отметку в $4 млрд, пишет издание Deadline. Это уже восьмой раз, когда студия добивается таких коммерческих успехов.

«Аватар: Путь воды» вышел в прокат 14 декабря. В свои первые выходные он заработал $134 млн в США и Канаде, что оказалось гораздо ниже прогнозов экспертов. Ожидалось, что фильм соберет около $175 млн.

По мнению обозревателя «Известий» Сергея Сычева, относительно низкая прибыли картины связана с тем, что многие зрители откладывают поход в кинотеатр до рождественских каникул.

В России фильм покажут некоторые кинотеатры Подмосковья и других городов, несмотря на то, что компания Disney официально ушла с отечественного рынка. Однако насладиться картиной можно будет уже после новогодних праздников и только в 2D.

Первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона вышла в прокат в 2009 году долгое время была самым кассовым фильмом в мире, собрав более $2,7 млрд. Он завоевал популярность благодаря инновационной 3D графике и невероятным спецэффектам.