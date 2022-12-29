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Названы наиболее пострадавшие из-за потери российских туристов страны Европы

Эксперт Мкртчян: больше всего из-за потери российских туристов пострадали Финляндия, Греция, Кипр и Польша
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Больше всего из-за снижения турпотока из России пострадали Финляндия, Греция, Кипр и Польша. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Альянса турагентств РФ, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в четверг, 29 декабря.

Невыгодный курс: турпоток из РФ в страны ЕС в 2022-м упал на 90%
Поездки в страны Прибалтики и Финляндию после введения визовых ограничений и вовсе сошли на нет

Накануне в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили «Известиям», что турпоток из РФ в Европу в 2022 году сократился на 80–90% из-за логистических сложностей и повышения цен.

Как отметил Мкртчян, есть страны, которые из-за отсутствия российских туристов ничего не потеряли — например, Дания и Люксембург.

«Потеряла, естественно, Польша, куда приезжали чуть ли не каждый день пол Калининграда и области. Потеряла Прибалтика, особенно Эстония и Финляндия, куда приезжали жители Ленобласти и Петербурга, тоже чуть ли не каждый лень, каждые выходные. Это мы берем приграничные страны», — указал эксперт.

При этом среди более удаленных стран, с которыми у России нет границы, больше всего пострадал Кипр. Далее следуют Греция, Италия, Испания. Это страны южной Европы, которые имеют выход к теплым морям, куда россияне привыкли ездить летом, пояснил Мкртчян.

«А какие-то страны не потеряли ничего, условная Бельгия — как не ездили туда россияне до этого года, так они и вряд ли поедут через год. А есть, где потери больше. Понятно, что речь о миллиардах упущенной прибыли, если мы говорим о приграничной торговле в той же Польше, Финляндии, Эстонии, речь идет о больших деньгах», — подчеркнул он.

Как уточняли в Ассоциации туроператоров России (АТОР)‎, в Прибалтику, Польшу, Чехию и Финляндию после введения ограничений на въезд россиян турпоток упал до нуля. В посольстве Греции, которая в прошлом году вошла в топ-10 туристических направлений, заявили: за первые десять месяцев года Грецию посетили 31,3 тыс. российских граждан — это на 80% меньше, чем годом ранее.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин 15 декабря сообщил, что потери в связи с отсутствием российских туристов в разных европейских странах составят до одного €1 млрд.

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