Мост Благовещенск — Хэйхэ переведут на круглосуточный режим с 3 января

Движение по международному мосту через Амур станет круглосуточным с 3 января. Решение о новом графике работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган принял координационный совет.

Решение принято в одностороннем порядке, пункт пропуска Хэйхэ будет работать без изменений. Таким образом, въезд на пункт пропуска автомобилей, уезжающих из России, приостанавливается с 22:00, поясняет ИА PriamurMedia.

Транспортные средства не смогут пересечь автомобильные пункты пропуска Кани-Курган и Хэйхэ 31 декабря этого года, а также 1 и 2 января следующего года. Эти дни определены как выходные.