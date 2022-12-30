Удачный союз: что удалось создать в СССР

100 лет назад, 30 декабря 1922 года, РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство — Союз Советских Социалистических Республик. Что произошло в стране за 68 лет ее существования — в фотогалерее «Известий». На фото: Владимир Маяковский среди красноармейцев на московском книжном базаре в 1929 году. Первый поэт, который смог сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб так, что его слушал весь народ
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Фото: РИА Новости
Танк на военном параде во время празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 1930 года
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Фото: TASS/AP
Подписание советско-германского пакта Молотова – Рибентроппа о ненападении 23 августа 1939 года. Этот документ, по сути, отсрочил начало войны СССР с фашистской Германией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Один из эпизодов во время русско-финской войны 1939–1940 годов. Она завершилась вхождением в состав СССР 11% территории Финляндии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Операция «Барбаросса» — вторжение немецкой армии на территорию СССР 22 июня 1941 года. План Гитлера по молниеносному захвату Советского Союза провалился благодаря стойкости Красной армии
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Фото: РИА Новости/Борис Антонов
Американские грузовые автомобили Studebaker US6, выпускавшиеся с 1941 по 1945 год. Они массово поставлялись в Советский Союз по программе ленд-лиза во время Второй мировой войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Лошадь тянет груз по Дороге жизни во время блокады Ленинграда. Этот путь пролегал по льду Ладожского озера и был единственной транспортной магистралью, связавшей город с территорией страны, не захваченной фашистами
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Фото: РИА Новости
Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны встреча «большой тройки»: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля. После перелома в войне в пользу СССР антигитлеровская коалиция решила встретиться в Тегеране в 1943 году для разработки основной стратегии борьбы против фашистской Германии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Женщины в тылу во время Великой Отечественной войны делают снаряды для нужд фронта
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Фото: ТАСС/Гурарий Самарий
Последняя встреча лидеров антигитлеровской коалиции — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года решались вопросы передела границ территорий, ранее оккупированных Третьим рейхом, а также гарантии безопасности между СССР, странами Европы и США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Участники Великой Отечественной войны во время штурма Берлина недалеко от Бранденбургских ворот в мае 1945 года празднуют сокрушительное поражение Третьего рейха
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Отец советской атомной бомбы Игорь Курчатов. В ответ на изобретение американским ученым Робертом Оппенгеймером атомной бомбы советский физик Курчатов представил свою версию оружия массового поражения, 29 августа 1949 года был произведен первый взрыв. Это стало началом гонки вооружений между двумя сверхдержавами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Похороны Иосифа Сталина 9 марта 1953 года. Во время церемонии прощания на Трубной площади случилась давка, в которой погибли, по разным данным, от 100 до 127 человек
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Фото: ТАСС/Евгений Шулепов
Освоение целины — масштабный проект по увеличению производства зерна в СССР. Всего в течение 1954-1961 годов под выращивание пшеницы и проса было распахано 43 млн га новых земель, в основном — в Казахстане
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года под лозунгом «За мир и дружбу». Фестиваль стал во всех смыслах взрывным событием — он пришелся на середину хрущевской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года советский поэт Борис Пастернак с сыном и первой женой Евгенией Лурье. После присуждения премии он подвергся травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег, из-за чего был вынужден отказаться от награды
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Фото: РИА Новости
Белка и Стрелка — собаки-космонавты, участники космического полета на советском корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. Они стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Смирнов
Первый в мире космонавт Юрий Гагарин и Никита Хрущев в Кремле в 1961 году читают газету «Известия»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Леонид Брежнев вручает Никите Хрущеву Звезду Героя 19 апреля 1964 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Юрий Гагарин и лидер кубинской революции Эрнесто Че Гевара во время заседания Общества советско-кубинской дружбы в Москве в 1964 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Вратарь Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Единственный в истории голкипер, который был удостоен «Золотого мяча» — приза журнала France Football, который ежегодно вручается лучшему игроку мира
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Фото: РИА Новости/Морено
Советские фигуристы Ирина Роднина и Алексей Уланов, чемпионы Европы и мира 1969 года в парном катании
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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
Новые ВАЗ-2101 «Жигули» на заводе в Тольятти. Первые экземпляры этой модели сошли с конвейера в августе 1970 года. Автомобиль обрел популярность не только в СССР, но и в странах Европы и Латинской Америки
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Хоккейный матч в рамках суперсерии СССР – Канада в 1972 году. На первом матче серии в Торонто весь стадион, состоящий из болельщиков Канады, стоя аплодировал после выдающегося гола Валерия Харламова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Поэт, актер театра и кино Владимир Высоцкий. Символ советской эпохи. Создатель тысячи лирических героев, который разговаривал с миллионами людей от лица микрофона, пациента «Канатчиковой дачи» и даже истребителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Советские женщины во время конкурса парикмахерского искусства в 1978 году
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Фото: ТАСС/ Семен Майстерман
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр на Центральном стадионе им. В.И. Ленина (ныне — «Лужники») в Москве. На трибунах символ Олимпиады-80 — Мишка. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, в социалистической стране
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Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров
10-летняя американка Саманта Смит с пионерами в лагере «Артек» в июле 1983 года. В СССР девочку пригласил лично генсек ЦК КПСС Юрий Андропов, после того как получил от нее письмо с вопросом: «Почему Вы хотите завоевать весь мир?» Саманта Смит стала первой школьницей из США, посетившей Советский Союз с подобным «официальным» визитом. Он способствовал определенному смягчению отношений между двумя странами
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Фото: ТАСС/Юрий Белинский и Олег Пороховников
Молодые люди на митинге после начала перестройки. 23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о программе широких реформ, которые подразумевали начало демократизации страны и либерализацию ее экономики
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Фото: ТАСС
Легкомоторный самолет немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который беспрепятственно приземлился на Красной площади в Москве 28 мая 1987 года. Из-за этого казуса уже через два дня своих постов лишились министр обороны СССР Сергей Соколов и командующий ПВО Александр Колдунов. Впоследствии к ответственности были привлечены еще 34 офицера и генерала
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Фото: ТАСС/Юрий Лизунов, Александр Чумичев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган на Красной площади в Москве 31 мая 1988 года. Американский лидер, стоя у Царь-пушки в Кремле: «Я больше не считаю СССР империей зла»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Академик Андрей Сахаров на первом Съезде народных депутатов СССР в 1989 году. Один из создателей первой советской водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Августовский путч 1991 года. Попытка госпереворота, в результате которой уже через четыре месяца произошел распад СССР на 15 независимых государств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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