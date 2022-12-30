Удачный союз: что удалось создать в СССР

100 лет назад, 30 декабря 1922 года, РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство — Союз Советских Социалистических Республик. Что произошло в стране за 68 лет ее существования — в фотогалерее «Известий». На фото: Владимир Маяковский среди красноармейцев на московском книжном базаре в 1929 году. Первый поэт, который смог сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб так, что его слушал весь народ