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Социальные выплаты в Москве увеличили на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве с 1 января на 10% повысили минимальную величину городского социального стандарта: в силу вступило соответствующее постановление градоначальника Сергея Собянина.

Теперь выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми будут увеличены.

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В частности, индексация напрямую повлияет на размеры пенсий. Теперь страховые выплаты неработающим пенсионерам будут назначаться на уровне не менее 23 313 рублей с учетом городской доплаты. Адресатами такой выплаты являются более 2 млн жителей столицы.

Кроме того, увеличится и размер пособий другим льготным категориям граждан, в частности:

  • многодетным семьям;
  • детям и родителям погибших военнослужащих;
  • детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф;
  • инвалидам;
  • семьям с детьми-инвалидами;
  • ветеранам;
  • долгожителям в возрасте от 100 лет;
  • детям-сиротам;
  • юбилярам супружеской жизни и др.

Увеличение касается как ежемесячных, так и единовременных пособий и выплат. Все прочие уже действующие льготы сохраняют свою силу.

Увеличение выплат на 10% практически в два раза превышает показатели прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 году). Учтены и рост тарифов ЖКХ, и повышение платы за проезд в общественном транспорте.

В декабре 2022 года правительство РФ утвердило порядок назначения пособия для малоимущих семей с детьми. Эта мера поддержки затронет семьи, где подрастают около 10 млн детей.

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