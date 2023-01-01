Социальные выплаты в Москве увеличили на 10%
В Москве с 1 января на 10% повысили минимальную величину городского социального стандарта: в силу вступило соответствующее постановление градоначальника Сергея Собянина.
Теперь выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми будут увеличены.
В частности, индексация напрямую повлияет на размеры пенсий. Теперь страховые выплаты неработающим пенсионерам будут назначаться на уровне не менее 23 313 рублей с учетом городской доплаты. Адресатами такой выплаты являются более 2 млн жителей столицы.
Кроме того, увеличится и размер пособий другим льготным категориям граждан, в частности:
- многодетным семьям;
- детям и родителям погибших военнослужащих;
- детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф;
- инвалидам;
- семьям с детьми-инвалидами;
- ветеранам;
- долгожителям в возрасте от 100 лет;
- детям-сиротам;
- юбилярам супружеской жизни и др.
Увеличение касается как ежемесячных, так и единовременных пособий и выплат. Все прочие уже действующие льготы сохраняют свою силу.
Увеличение выплат на 10% практически в два раза превышает показатели прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 году). Учтены и рост тарифов ЖКХ, и повышение платы за проезд в общественном транспорте.
В декабре 2022 года правительство РФ утвердило порядок назначения пособия для малоимущих семей с детьми. Эта мера поддержки затронет семьи, где подрастают около 10 млн детей.