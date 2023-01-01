Социальные выплаты в Москве увеличили на 10%

В Москве с 1 января на 10% повысили минимальную величину городского социального стандарта: в силу вступило соответствующее постановление градоначальника Сергея Собянина.

Теперь выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми будут увеличены.

В частности, индексация напрямую повлияет на размеры пенсий. Теперь страховые выплаты неработающим пенсионерам будут назначаться на уровне не менее 23 313 рублей с учетом городской доплаты. Адресатами такой выплаты являются более 2 млн жителей столицы.

Кроме того, увеличится и размер пособий другим льготным категориям граждан, в частности:

многодетным семьям;

детям и родителям погибших военнослужащих;

детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф;

инвалидам;

семьям с детьми-инвалидами;

ветеранам;

долгожителям в возрасте от 100 лет;

детям-сиротам;

юбилярам супружеской жизни и др.

Увеличение касается как ежемесячных, так и единовременных пособий и выплат. Все прочие уже действующие льготы сохраняют свою силу.

Увеличение выплат на 10% практически в два раза превышает показатели прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 году). Учтены и рост тарифов ЖКХ, и повышение платы за проезд в общественном транспорте.

В декабре 2022 года правительство РФ утвердило порядок назначения пособия для малоимущих семей с детьми. Эта мера поддержки затронет семьи, где подрастают около 10 млн детей.