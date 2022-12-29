Рекордное количество детенышей появилось в Московском зоопарке в 2022 году
Более 1600 детенышей появилось в Московском зоопарке в 2022 году, что стало новым рекордом. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в Telegram-канале зоопарка.
«Рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. Птенцы появились у пеликанов, бакланов, беркутов, лебедей, у розовых и красных фламинго, у длиннохвостых неясытей и у пингвинов Гумбольдта», — говорится в сообщении.
Также в этом году в зоопарке на свет появились редкие рептилии, в том числе детеныш гигантского цепкохвостого сцинка. Эта рептилия населяет очень ограниченную территорию Соломоновых островов и Новой Гвинеи и нигде больше в мире не встречается.
«Много рождений было и у млекопитающих. В конце января появился на свет малыш капуцина-плаксы, за ним весной — детеныши львинохвостого макака, а в августе впервые за несколько лет родился детеныш мандрила. Весной у кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика появилась дочь, потомство также было у валлаби Беннета и дагестанских туров», — отметили в зоопарке.
2 ноября стало известно, что в Московском зоопарке у самой ядовитой змеи в мире, материкового тайпана Маккоя, появились детеныши. Их отсаживают в индивидуальные контейнеры, чтобы исключить вероятность нападений друг на друга и снизить возможный стресс.
До этого, 19 октября, сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 30 лет дала потомство пара гигантских цепкохвостых сцинков. Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.