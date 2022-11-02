В Московском зоопарке у самой ядовитой змеи в мире появились детеныши
В Московском зоопарке у самой ядовитой змеи в мире, материкового тайпана Маккоя, появились детеныши. Об этом в среду, 2 ноября, говорится на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте».
Змея отложила яйца в террариуме зоопарка еще 16 июля. Отмечается, что материковые тайпаны в природе не заботятся о детенышах, поэтому зоологи сразу же забрали кладку в инкубатор.
«11–13 сентября появилось на свет четыре детеныша. Их сразу же отсаживают в индивидуальные контейнеры — чтобы исключить вероятность нападений друг на друга и снизить возможный стресс. Первое время их содержат без грунта, так как песок может попасть в корм и повредить детенышам», — говорится в сообщении.
В контейнерах поддерживается повышенная влажность — 80–90%, чтобы детеныши хорошо перелиняли.
В полноценные террариумы пресмыкающихся переселят, когда они подрастут до 50–60 см, дополняет «Газета.Ru».
24 октября в Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида мандрилов — крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке.
До этого, 19 октября, сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 30 лет дала потомство пара гигантских цепкохвостых сцинков. Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.