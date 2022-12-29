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Россияне сшили сотни тысяч изделий для участников СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Женщины-добровольцы за полгода сшили и связали свыше 400 тыс. изделий для военнослужащих. При этом отдельную помощь оказывают студенты профильных колледжей в российских регионах, изготовившие около 2,5 тыс. вещей для мобилизованных. Об этом 29 декабря рассказали «Известиям» в пресс-службе «Молодежки Народного фронта» и в проекте «Шьем для наших».

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«Около 2,5 тыс. изделий для военных изготовят студенты страны. На базе колледжей и техникумов организованы пошив и изготовление одежды, спальных мешков, термобелья, карематов, перчаток и варежек, утепленных носочных изделий, снудов, плащей-палаток и кровоостанавливающих жгутов. Всего в акции участвуют 14 регионов», — говорится в сообщении пресс-службы «Молодежки Народного фронта».

Лидирует по количеству изготовленных изделий Бурятия, где планируют сшить около 1 тыс. теплых вещей, второе и третье места заняли Астраханская и Магаданская области — там выпустят по 250 изделий и предметов снаряжения. При этом именно снуды, балаклавы и толстовки стали самыми популярными предметами для пошива. Передать готовые изделия бойцам намерены до Нового года, подчеркнули общественники.

После частичной мобилизации широкий отклик получил волонтерский проект «Шьем для наших» для преимущественно женщин-добровольцев. Как рассказала «Известиям» основатель проекта Наталья Солнце, общее количество вещей, которые россиянки сшили и связали с июня по настоящее время, превышает 400 тыс., один только Пермский край подготовил свыше 9,5 тыс. предметов одежды. Всего же в проекте принимают участие более ста городов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Связующее звено: студенты и волонтеры выпускают одежду для мобилизованных

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