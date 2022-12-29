Аксаков допустил появление российской криптобиржи во II квартале 2023 года

В Госдуме допустили появление российской криптобиржи во II квартале 2023 года. Оборот криптовалют при проведении бизнесом трансграничных сделок с такими активами должен проходить именно через российскую инфраструктуру, считает председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков.

«Допускаю, что российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года. Такие платформы уже есть, их нужно только узаконить, определить правила работы», — сообщил в интервью «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку.

Не исключено, что СПБ Биржа будет активно вовлечена в этот процесс, уточнил Аксаков. Однако возможно для криптовалюты появится отдельная инфраструктура. Причем российскую платформу для оборота криптовалют разрешат использовать не только компаниям, но и физлицам.

Для проведения трансграничных платежей крупные компании скорее всего будут использовать стейблкоины — обеспеченные цифровые валюты, сообщил Аксаков.

Он добавил: обращение таких монет происходит в информационной системе, которую пытаются контролировать западные спецслужбы, но, по мнению майнеров и криптовалютчиков, они не успевают отслеживать и влиять на сделки.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года