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В Подмосковье загорелся мебельный склад

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Фото: соцсети
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Мебельный склад 28 декабря загорелся в Солнечногорском районе Московской области. Очевидцы поделились кадрами происшествия в социальных сетях.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в нежилом помещении под номером 14 в деревне Черная Грязь. Там, по данным из открытых источников, находится мебельный склад.

Самостоятельно здание покинули пять человек. В настоящее время на месте работают пожарные. Они локализовали возгорание на площади 450 кв. м.

В конце ноября торговый центр «Альбатрос» загорелся в подмосковном Дмитрове. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших не было.

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