В Подмосковье загорелся торговый центр

Торговый центр «Альбатрос» загорелся в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области в понедельник, 28 ноября.

«В 16:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Дмитров, улица Профессиональная, дом 5», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что площадь пожара составила 12 кв. м.

«Возгорание произошло в помещении сауны», — пояснили в пресс-службе.

Посетители эвакуировались самостоятельно из здания до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в этот же день крупный пожар произошел на юге Москвы в районе Каширского шоссе. По предварительным данным, возгорание произошло в здании поликлиники, находящейся на ремонте. По данным «Известий», загорелся утеплитель на площади 20 кв. м, идет ликвидация пожара. О пострадавших сведений нет. Подробности выясняются.