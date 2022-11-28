В Подмосковье загорелся торговый центр
Торговый центр «Альбатрос» загорелся в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области в понедельник, 28 ноября.
«В 16:26 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Дмитров, улица Профессиональная, дом 5», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что площадь пожара составила 12 кв. м.
«Возгорание произошло в помещении сауны», — пояснили в пресс-службе.
Посетители эвакуировались самостоятельно из здания до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.
Сообщается, что на данный момент возгорание ликвидировано.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в этот же день крупный пожар произошел на юге Москвы в районе Каширского шоссе. По предварительным данным, возгорание произошло в здании поликлиники, находящейся на ремонте. По данным «Известий», загорелся утеплитель на площади 20 кв. м, идет ликвидация пожара. О пострадавших сведений нет. Подробности выясняются.