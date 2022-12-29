Косметолог назвала освежающие процедуры для лица перед Новым годом

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рената Айвазова рассказала «Известиям», какие процедуры помогут придать коже лица свежий вид за короткий срок.

В первую очередь, по словам специалиста, важен правильный уход. Для начала следует очистить кожу. Зимой для этого хорошо подойдут мягкие очищающие средства, такие как молочко и пенка для умывания. После этого, смыв очищающее средство теплой водой, на кожу следует нанести увлажняющий тоник или лосьон.

«Следите за тем, чтобы в его составе не было спирта, который сушит и раздражает кожу. Затем желательно нанести на кожу сыворотку, а следом — крем для век и лица. Хороший эффект также оказывают специальные патчи и маски для лица», — отметила эксперт.

Кроме того, Айвазова рекомендовала обратить внимание на лимфодренажный массаж лица: он позволяет убрать отечность, укрепляет и подтягивает кожу, стимулирует кровообращение, улучшает цвет лица, способствует обновлению кожи.

«Конечно, идеальным вариантом будет, если вы обратитесь к профессионалу, но выполнить массаж можно и самостоятельно. В интернете есть достаточно много информации на эту тему. Если вы будете выполнять эту процедуру в течение даже 3–4 дней перед Новым годом, то определенные результаты вы заметите. А для улучшения результата после массажа нанесите на кожу лица сыворотки с активными ингредиентами: кислотами, антиоксидантами или гиалуроновой кислотой», — подчеркнула косметолог.

Говоря о процедурах, которые можно выполнить у специалиста, Айвазова отметила альтера-терапию и термаж. По ее словам, альтера-терапия обеспечивает хорошую подтяжку лица и шеи и проработку глубоких слоев кожи. Термаж, в свою очередь, разглаживает мелкие морщинки, подтягивает кожу лица и обладает мощным лифтинг-эффектом. Кроме того, позволяет сократить избыток кожного лоскута, особенно при появлении первых признаков нависания верхнего века. Эти процедуры отлично подойдут перед Новым годом, так как они не требуют никакой реабилитации и делаются однократно, один раз в год.

«Другая процедура, которая не требует реабилитации, — это BBL, которая проводится при помощи воздействия широкополосным светом. Позволяет выровнять цвета лица, удалить сосуды, пигменты, мелкие морщин, а также сузить поры. Еще одна процедура «на выход» — HydraFacial. Она представляет собой вакуумное очищение с введением одномоментной подачи сыворотки, которая хорошо увлажняет и очищает кожу. Ее можно сделать за 1–2 дня до праздника или какого-то мероприятия», — рассказала врач.

Кроме того, следует обратить внимание на некоторые инъекционные процедуры, которые можно сделать за два-три дня до Нового года, чтобы улучшить качество и внешний вид кожи. К ним относится плазмотерапия, ботулинотерапия, биоревитализация и контурная пластика, заключила Айвазова.

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