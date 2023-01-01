В России перезапустили программу льготного автокредитования

Российские финансовые организации с 1 января возобновили программу льготного автокредитования. Средства на ее реализацию выделяются из государственного бюджета.

В ней участвуют автомобили отечественного производства — модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. Кроме того, воспользоваться льготными предложениями можно при покупке электромобилей липецкой марки Evolute.

По условиям программы, действующей с июля, скидка на автомобиль составляет до 20% ее стоимости, а для жителей Дальнего Востока — до 25%.Таким образом покупателю компенсируется стоимость доставки транспортного средства. Скидка на электромобили и вовсе достигает 35%, но стоимость ограничена 925 тыс.рублей.

Как сообщили в Минпромторге, к началу ноября 2022 года по программе льготного автокредитования уже было продано более 34 тыс. автомобилей. А к концу года планировали реализовать более 50 тыс. моделей.

По итогам совещания президента РФ Владимира Путина по автопрому, прошедшего в конце июня 2022, на поддержку отечественного автопрома было выделено 20,7 млрд рублей, из которых 10,2 млрд рублей было направлено на программу льготного автокредитования.