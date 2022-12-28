Потомок Вальтера Скотта раскритиковал назвавшим «расистским» роман «Айвенго» университет

Уорикский университет в Великобритании назвал произведения знаменитого писателя Вальтера Скотта «оскорбительными» в отношении к расовым меньшинствам, вызвав тем самым резкую реакцию одного из потомков автора. Об этом сообщила 27 декабря газета The Daily Telegraph.

Ученые из этого университета назвали одно из самых знаменитых произведений Скотта «Айвенго» потенциально «тревожным» для студентов, поскольку считают, что в тексте «присутствуют оскорбительные описания людей с темной кожей и этнических меньшинств, а также женоненавистничество».

Как пишет газета, прапрапраправнук Скотта — Максвелл — назвал такую ​​критику «трусливой» реакцией на «политическую моду».

«Нападать на тех, кто не может защитить себя, всегда было привычкой труса. ‹...› Всевозможные названия могут столкнуться с этим, поскольку мы, похоже, утратили способность ценить любой художественный результат как продукт своего времени», — сказал потомок писателя изданию.

Он также призвал задуматься о вкладе своего предка в литературу и вспомнить, что «он является третьим по цитируемости источником в Оксфордском словаре английского языка».

Исторический роман «Айвенго» вышел в свет в 1918 году. Действие произведения происходит в Англии после Третьего крестового похода и вращается вокруг сражений и интриг героя сэра Уилфреда Айвенго, а также конфликта между англосаксонской и нормандской знатью.

В 2018 году в книге «Властелин колец» углядели признаки расизма. Тогда американский писатель-фантаст Энди Дункан заявил, что этот роман-эпопея Джона Толкина является «расистской» книгой по отношению к оркам.